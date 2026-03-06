«Плескание» в эфире Судного дня: что значат загадочные слова на УВБ-76

«Радиостанция Судного дня» вновь активизировалась: в ее эфире прозвучало слово «Плескание», сообщило издание LIFE. Сигнал был зафиксирован в 15:12 мск в пятницу, 6 марта, радиолюбителями, следящими за активностью этого загадочного объекта.

Это уже не первое необычное сообщение за последние дни: в четверг, 5 марта, были расшифрованы слова «Серосбег», «Овалосток», «Шлакобобр» и «Неказистый».

Подобные сигналы всегда привлекают внимание исследователей аномалий и любителей радиошпионажа. Передачи шифровок ведутся волнами: иногда станция молчит неделями, а иногда выдает несколько кодов за короткий промежуток.

УВБ-76 — действующая радиостанция, созданная в 1970-х годах. В обычном режиме ее эфир заполняет монотонный жужжащий звук, за что она получила свое второе название «Жужжалка».

Еще одно название — «Радиостанция Судного дня» — ей дали журналисты и мистификаторы. Станция обросла множеством легенд, связывающих ее активность с глобальными событиями: от военных учений до предзнаменований катастроф.

Ранее стало известно, что уфологи расшифровали массовые сообщения «Радиостанции Судного дня».