Плита перекрытия крыши рухнула в жилом доме в Омске

На крыше 16-го этажа жилого дома №21/1 на улице Лукашевича в Омске произошло ЧП вечером четверга, 23 ноября. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Сообщается, что случилось частичное обрушение плиты перекрытия крыши. На место инцидента сразу был отправлен и.о. прокурора района Иван Иванов, здание исследуют специалисты, чтобы понять, есть ли риск дальнейшего разрушения плиты.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, а также соблюдение законодательства при содержании дома.