Плиты начали сыпаться с жилого дома в Подмосковье

С одного из жилых домов в Подмосковье посыпались плиты. Об этом сообщает «Москва с огоньком».

По данным канала, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Кит» в городском округе Мытищи. Дом расположен по адресу Новомытищинский проспект, 4а.

«В Мытищах в ЖК «Кит» с фасада вниз летят части плит. Некоторые попадают на припаркованные внизу автомобили — даже пришлось натянуть сетку, чтобы обезопасить жильцов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что птицы в ЖК Pilot 918 в Люберцах разнесли несколько автомобилей с помощью камней.