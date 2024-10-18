Птицы в Подмосковье разнесли несколько автомобилей с помощью камней

Птицы в подмосковных Люберцах разнесли десятки автомобилей местных жителей с помощью камней. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел в ЖК Pilot 918 на улице Калараша. По данным канала, птицы собирают мелкие камни лапами и скидывают их с высоты 22-го этажа на автомобили. Жильцы уже обращались в местную управляющую компанию «Любуправдом», однако, проблему так и не решили.

Ранее сообщалось, что жестоко убивший младенца дед разговаривал с птицами во время задержания.