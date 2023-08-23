Пляжный сезон в Московской области подходит к завершению
В Подмосковье завершается пляжный сезон 2023 года, всего за период его действия пляжи региона посетили почти миллион человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.
«Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений. Также мы разработали и приняли единый стандарт для внешнего вида пляжных элементов», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
В министерстве отметили, что самыми популярными у жителей и гостей Подмосковья пляжами в этом году стали пляж озера Сенеж в Солнечногорске, Волкуша — в Лыткарино и пляж парка «Солнечный берег» — в Талдоме.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.