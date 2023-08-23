Пляжный сезон в Московской области подходит к завершению

«Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений. Также мы разработали и приняли единый стандарт для внешнего вида пляжных элементов», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.