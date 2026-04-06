«Плоды несъедобны, зато красиво»: россиянам раскрыли секрет выращивания сакуры на даче

Японская вишня, которая каждую весну сводит с ума туристов, может поселиться и в российском саду. Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко объяснила, как обзавестись личной сакурой на загородном участке. Об этом сообщает Lenta.ru.

Оказывается, для этого не нужно лететь в Токио — достаточно правильно выбрать место. Специалистка напомнила: сакурой называют больше 11 видов декоративных деревьев вишни и сливы. Плоды у них несъедобны, зато цветение — невероятной красоты. В российском климате можно вырастить многие из них, а уход почти не отличается от привычной сливы или вишни. Но есть несколько строгих «нельзя».

Главный враг сакуры — заболоченная почва. Застой влаги у корней дерево не переносит. Не подходят и торфяники с кислой реакцией (pH ниже 5). Биолог советует при посадке добавлять в яму гравий из известковых пород — он снижает кислотность. А ещё для японской гостьи не годятся низины: там она рискует заболеть.

Лучшее место — максимально освещенное и защищённое от сильных холодных ветров. Татаренко уверена: при соблюдении этих условий вырастить сакуру на даче вполне реально.

