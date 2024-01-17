Площадь перед зданием ледового дворца благоустроят в Воскресенске в этом году

В этом году в городском округе Воскресенск проведут работы по благоустройству площади по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Отмечается, что территорией проектирования является площадь с фонтаном перед зданием ледового дворца, и является частью спортивного кластера «Химик». Проектом благоустройства подразумевается сохранение видового раскрытия с улицы Менделеева на площадь.

Ожидается, что основная функция площади будет сохранена. Она используется как зона для проведения культурно-массовых мероприятий и зона ожидания для большого количества людей. В обычные дни площадь выполняет транзитную функцию, чтобы пройти в соседние жилые кварталы, на спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что аварийные дома планируется расселить в поселке Южный в микрорайоне Климовск.