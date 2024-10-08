Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии снова возросла

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя представителя экстренных служб.

Утром в понедельник, 7 октября, на нефтебазе в Феодосии начался крупный пожар. С того момента площадь возгорания увеличилась до 2,5 тыс. «квадратов». Согласно полученной информации, до сих пор горят три резервуара с нефтепродуктами.

На месте работают спасатели, пострадавших нет. Власти ввели в городе режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Огонь активно тушат уже второй день. Более 1 тыс. человек были эвакуированы. Для размещения жителей близлежащих домов развернуты пункты временного проживания.

Ситуация остается серьезной, но экстренные службы прилагают все усилия для локализации и ликвидации пожара.

Ранее в Норильске вспыхнул пожар на складе с ацетоном и пеллетами.