Площадь пожара в Феодосии достигла 75 гектаров

В результате возгорания сухой травы в крымской Феодосии начался пожар, площадь которого достигла уже 75 га, сообщило издание РБК.

Масштабное возгорание в городском округе Феодосия тушат уже 400 пожарных. Жителей ближайшего СНТ эвакуировали, однако огонь не перекинулся на поселки «Волна» и «Рассвет», несмотря на увеличение площади пожара из-за ветра.

Пожарные вертолеты Ми-8 сбросили уже 50 тонн воды из моря, на месте работает 105 единиц техники.

Сухая трава загорелась в Феодосии вечером 25 августа в горно-лесистой местности Тепе-Оба.

Ранее сообщалось, что паромная переправа в Крым временно не работает из-за атаки ВСУ.