Площадь уборки яровых зерновых культур в Подмосковье превысила сорок тысяч гектаров
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Яровые зерновые культуры в Московской области убрали на площади 42,7 тысячи гектаров, план по сбору урожая в регионе выполнили на 46%. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Валовый сбор составил 163 тысячи тонн, средняя урожайность — 38,1 центнера на гектар», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В ведомстве добавили, что яровую пшеницу убрали на площади 17,3 тысячи гектаров, валовый сбор составил 72 тысячи тонн, средняя урожайность — 41,6 центнера на гектар. Яровой ячмень собрали на площади 22,6 тысячи гектаров, валовый сбор — 82,5 тысячи тонн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.