Площадка для приема вторсырья «Мегабак» открылась в Серпухове после модернизации

В Серпухове после модернизации открылась площадка для приема вторичного сырья «Мегабак», ее обновили по просьбе местных жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Теперь площадка будет работать в новом формате, отсортированные отходы будут направляться на переработку. Она расположена на улице Екатерины Дашковой, д. 18. В рамках открытия площадки для посетителей подготовили развлекательную программу, а также рассказ о том, как правильно сортировать отходы.

«Всего на территории Подмосковья сейчас расположено 66 площадок «Мегабак», 22 из них работают в новом формате. Речь идет о системе вознаграждения за сдачу ненужных вещей», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.