Плотный туман парализовал работу омского аэропорта

Аэропорт Омска столкнулся с масштабными сбоями в работе из-за сложных погодных условий. Как показали данные онлайн-табло, в настоящий момент задерживаются 14 авиарейсов, следующие как в город, так и из него.

Ситуация осложняется тем, что три воздушных судна были вынуждены отправиться на запасные аэродромы. Причиной перебоев стал густой туман, значительно ограничивающий видимость.

Пресс-служба воздушной гавани дала разъяснения по текущей обстановке: «Для вашего удобства не приезжайте в аэропорт ранее, чем будет объявлена регистрация на рейс. Информация о ее начале будет отображена на онлайн-табло».

Специалисты рекомендуют пассажирам отслеживать статус своих рейсов в режиме реального времени через онлайн-табло и уточнять информацию у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что температурный разброс, дождь и густой туман ночью ожидают жителей Москвы и области.