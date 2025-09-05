«Плотоядная инфекция» и отравления: странный вирус в Турции повально отправляет туристов в больницы

Вместо долгожданного отдыха десятки туристов столкнулись с резким недомоганием после купания в море. Симптомы проявляются стремительно: через несколько часов после выхода из воды поднимается температура выше 38 °С, начинается неукротимая рвота и накатывает сильная слабость.

Очаги заражения зафиксированы в популярных курортных зонах, включая Аланию и Белек. Частные клиники в Алании, по словам одной из пострадавших россиянок, работают на пределе возможностей, принимая бесконечные очереди туристов с одинаковыми симптомами. Целые семьи оказываются в палатах неотложной помощи с непрекращающейся рвотой, что фактически срывает долгожданный отпуск.

Причиной массовых недомоганий, по данным турецких СМИ, стали бактерии-вибрионы, близкие родственники возбудителя холеры. Опасные штаммы Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus выявлены в теплой соленой воде трех морей: Средиземного, Эгейского и Мраморного. Эти бактерии размножаются в прогретой воде и попадают в организм человека при случайном заглатывании морской воды во время купания.

Инфекция передается фекально-оральным путем и развивается стремительно. Главная опасность — быстрое обезвоживание, которое без своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. Для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет, инфекция представляет особую угрозу. Без лечения смертность от подобных инфекций достигает 50%, однако своевременная регидратационная терапия и антибиотики снижают этот риск до 1%.

Отдельную опасность представляют открытые раны: через них бактерии способны проникнуть в организм и вызвать некротизирующий фасциит, известный как «плотоядная инфекция».

