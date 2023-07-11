«Плывуны, блин»: пропавшую группу туристов нашли целыми и невредимыми под Пермью

Все 22 туриста, пропавшие во время сплава по реке в Пермском крае, найдены, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

Группа отправилась в путь по реке Усьве 4 июля. В общей сложности туристы планировали пройти 175 километров. 9 июля водитель ждал их на финальной точке, однако никто так и не появился.

Сообщение о пропаже группы было получено 10 июля. Известно, что ее участники отправились в путь на четырех катамаранах, а самому младшему туристу всего пять лет. В настоящее время известно, что все члены группы целы, медики скоро дадут оценку состоянию их здоровья.

«Плывуны, блин. В такие путешествия нужно всегда брать с собой спутниковую связь и раз в день отмечаться. Зачем заставлять гадать, куда такая толпа исчезла?»; «Уже не первый раз каких-нибудь туристов не могут найти, так как они просто не выходят на связь», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что пропавший в Астраханской области турист из Подмосковья найден мертвым.