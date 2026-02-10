Пневмоподвеска 1957 года: как ненадежная новинка Cadillac стала символом комфорта

Многие технологии, без которых сегодня сложно представить автомобиль, дебютировали десятки лет назад, пройдя путь от дорогой и часто ненадежной экзотики до массового стандарта. Об этом пишет carexpo со ссылкой на Autonews.

Например, пневматическая подвеска, ассоциирующаяся с современным премиум-сегментом, впервые была установлена на Cadillac Eldorado Brougham еще в 1957 году. Несмотря на «волшебный» комфорт, первые системы отличались низкой надежностью, а модель из-за огромной стоимости выпустили тиражом всего 704 экземпляра.

Революция в безопасности связана с 1959 годом, когда Volvo представила трехточечный ремень на моделях Amazon и PV544. Компания приняла беспрецедентное решение, сделав патент доступным для всех производителей бесплатно, что спасло бесчисленное количество жизней.

В 1962 году General Motors начала серийное производство автомобилей с турбокомпрессором, выпустив Chevrolet Corvair Monza Spyder, который опередил часто упоминаемый Oldsmobile F-85 Jetfire. А обогрев сидений, запатентованный инженером GM в 1951 году, дождался серийного внедрения лишь к 1966 модельном году на Cadillac Fleetwood.

Важнейшая система пассивной безопасности — подушки — впервые появилась на серийных автомобилях Buick, Cadillac и Oldsmobile в 1974 году под названием Air Cushion Restraint System. Первую полностью цифровую приборную панель представил Aston Martin Lagonda в 1976 году, однако с революционной электроникой возникли серьезные проблемы, задержавшие производство. А технология адаптивного круиз-контроля, активно использующаяся сейчас, стала доступна в 1998 году на Mercedes-Benz S-Class W220, положив начало ее широкому распространению.

