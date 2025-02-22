По делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах» задержаны двое танцоров

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Армении по делу о взрыве, в результате которого пострадал Армен Саркисян, основатель батальона «АрБат». Об этом стало известно от брата одного из задержанных, как передает RT .

Напомним, что взрыв в жилом комплексе произошел утром 3 февраля. Армен Саркисян скончался в реанимации от полученных травм. В результате взрыва погиб еще один человек, двое получили ранения. По информации полиции, предполагаемым террористом является гражданин Армении Паруйр. Перед атакой он провел несколько дней в гостинице, после чего переехал в квартиру в том же доме в «Алых парусах», где жил Армен Саркисян. Его видели отдыхающим на диване в гостиной.

«В Москве по делу об убийстве основателя батальона „АрБат“ Армена Саркисяна задержаны двое граждан Армении. Оба подозреваемых много лет занимались спортивно-бальными танцами в Армении и России», — говорится в публикации RT.

Ранее сообщалось, что главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.