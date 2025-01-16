По делу об убийстве генерала Кириллова в Москве задержали еще двух человек

Еще двух фигурантов по делу об убийстве генерала начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве задержали. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. С учетом собранных доказательств они задержаны», — процитировали ее слова в агентстве.

Известно, что 17 декабря прошлого года на Рязанском проспекте в Москве убили двух военнослужащих: генерала Кириллова и его помощника Илью Поликарпова. Они подорвались при выходе из подъезда.

Следствие выяснило, что исполнителем преступления стал Ахмаджон Курбонов. Он установил взрывчатку на самокат и позже подорвал ее. От полученных травм военнослужащие скончались. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось о задержании еще двух фигурантов, обеспечивавших исполнителя жильем в Подмосковье.