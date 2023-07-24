Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить Лерчек под домашний арест

Журналистам рассказали о том, что прокуратура столицы обжаловала решение суда об отказе помещения блогера Валерии Чекалиной (которую многие знают как Лерчек) под домашний арест. Информация об этом была опубликована в ТАСС в понедельник.

На постановление Пресненского суда была внесена апелляция, так как суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Лерчек. Ранее следствие хотело поменять запрет определенных действий на домашний арест.

Таким образом, прокуратура хочет добиться отмены указанного судебного постановления, а также направить материалы на новое рассмотрение.

Напомним, ранее стало известно, как отреагировал Дмитрий Медведев на смену логотипа Twitter*. Подробнее в нашем материале.

*заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ