По делу с квартирой Долиной задержали 43-летнего жителя Йошкар-Олы

Во вторник, 22 октября, сотрудники полиции задержали второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Оказалось, что в деле с недвижимостью звезды замешан 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

Установлено, что на счет мужчины было переведено 3 млн руб., 30 тыс. из этой суммы он взял себе в качестве гонорара за оказанные услуги. Ранее Леонтьев уже был судим.

Напомним, в августе Лариса Долина рассказала, что стала жертвой аферистов. По словам певицы, мошенники убедили ее продать московскую квартиру и передать им полученные деньги и имеющиеся сбережения.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.

На квартиру артистки наложили арест. Новым собственником квартиры Долиной стала 34-летняя женщина, которая, возможно, тоже является жертвой преступников.

Ранее Лариса Долина высказалась о ходе дела о мошенничестве.