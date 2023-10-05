Донецк опять подвергся украинской атаке вечером 5 октября. Об этом сообщает официальный канал представительства ДНР в СЦКК в четверг.

Известно, что украинцы стреляли из населенного пункта под названием Новоселовка Первая, и удар наносился по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Сначала было выпущено три 155 мм снаряда.

Потому ВСУ выпустили три таких же «натовских» снаряда из Карловки по Куйбышевскому району Донецка, а из Максимильяновки – по Петровскому району. Данные о пострадавших или разрушениях уточняются.