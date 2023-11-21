По Горловке снова выпустили кассетные снаряды

ВСУ во вторник, 21 ноября, выпустили кассетные боеприпасы по населенным пунктам в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным представительства, украинцы находились в Дзержинске, а удар наносили по Горловке около 20:45. Уточняется, что по населенному пункту выпустили три снаряда 155 мм калибра.

Также украинцы продолжили обстреливать и Донецк – в частности, удар пришелся по Куйбышевскому району. Данных о разрушениях и или пострадавших пока нет.