После тяжелой болезни: умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Медиагруппа «России сегодня» понесла тяжелую утрату. В этой организации скончалась первый заместитель генерального директора Галина Кожина. Об этом сообщило РИА Новости.

Кожина начинала работу в агентстве печати «Новости» еще во времена СССР, в 1987 году. Она пришла на пост главного бухгалтера управления делами. Всего она отработала в сфере финансов и экономики 45 лет. За заслуги ее удостоили ряда наград: ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Почетной грамоты президента России.

В трудовом коллективе все отмечали чуткость Кожиной, ее отзывчивость, внимательное отношение к людям и их нуждам. Она скончалась в результате тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни не стало известного российского актера и телеведущего Владимира Доронина. Он участвовал в создании таких телевизионных программ, как «Куклы» на канале НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», а также в съемках передач «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ. Кроме того, Доронин снялся в комедийном фильме по рассказу Юза Алешковского «Приятного аппетита».