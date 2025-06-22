Скончался актер и телеведущий Владимир Доронин

На 70-м году жизни не стало известного российского актёра и телеведущего Владимира Доронина. Об этом стало известно из сообщения на сайте kino-teatr.ru.

Причины ухода Доронина из жизни неизвестны. Сообщается лишь, что артиста не стало еще 5 июня.

В творческой биографии актера есть различные проекты. В частности, он участвовал в создании таких телевизионных программ, как «Куклы» на канале НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», а также в съёмках передач «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ.

Зрители запомнили актёра и по роли Енота Енотовича в программе «Шишкин Лес».

Кроме того, Доронин снялся в комедийном фильме по рассказу Юза Алешковского «Приятного аппетита».

После получения диплома в 1993 году Доронин начал свою карьеру в Московском театре кукол. Он посвятил этой профессии много лет.

Ранее сообщалось, что Народная артистка Росси и звезда культовой «Иронии судьбы.» Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет.