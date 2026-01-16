По пирсу Киркорова сможет гулять каждый: юрист предсказал вероятную судьбу локации звезды в Подмосковье

Правовой статус частных сооружений на берегах водоемов вновь оказался в центре внимания на примере ситуации с пирсом Филиппа Киркорова в Красногорске. Бизнес-консультант Илья Русяев в беседе с REGIONS дал развернутый комментарий о перспективах подобных объектов, который служит четким практическим ориентиром для всех владельцев недвижимости у воды.

Ключевой проблемой, согласно позиции юриста, является не сам пирс, а перекрытие береговой полосы. Водный кодекс РФ прямо устанавливает, что береговая полоса шириной 20 метров от уреза воды любого водного объекта общего пользования, включая Москву-реку, является территорией общего доступа.

«Водный кодекс прямо устанавливает право граждан на свободный доступ к таким объектам. Береговая полоса шириной двадцать метров от уреза воды предназначена для общего пользования», — сказал юрист.

Таким образом, даже при наличии в собственности участка, выходящего к реке, владелец обязан обеспечить беспрепятственный проход по этой двадцатиметровой зоне для всех граждан.

Как напомнил Русяев, если сооружение признано самовольной постройкой из-за отсутствия разрешений и кадастрового учета, владельцу предстоит либо его снести, либо пройти сложную процедуру легализации. Однако даже легализованный пирс не отменяет требования об открытии доступа к берегу. Компенсация со стороны государства в подобных случаях не полагается, так как речь идет не об изъятии частной собственности для государственных нужд, а об устранении нарушения, блокирующего публичный интерес.

Ранее сообщалось, что на певицу Долину подали жалобу из-за пруда в загородном доме Подмосковья.