По состоянию на 20:00 явка на выборах в Подмосковье составила 14,35%

Все избирательные участки закрылись в 20:00 в городских округах Подмосковья, где проводились муниципальные выборы. Все помещения были сданы под охрану. Об этом сообщили в избиркоме региона.
По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 14,35%. Явка на избирательных участках составила 10,05%, в рамках ДЭГ — 71,73%.
