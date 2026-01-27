По велению сердца: в Балашихе водитель автобуса нарушил правила ради замерзающей женщины

Сильный мороз в Подмосковье спровоцировал не только погодный, но и небольшой административный прецедент. Как пишет REGIONS со ссылкой на соцсети, водитель маршрутного автобуса № 33 в Балашихе, вопреки строгой инструкции, остановился вне положенного места, чтобы подвезти замерзающую женщину.

История произошла на маршруте в Пуршево. По словам местной жительницы, водитель самостоятельно принял решение остановить транспорт, увидев идущего по дороге пешехода в морозную погоду. Пассажирка отметила, что даже не успела подать знак, так как автобус сам начал тормозить. Этот жест был расценен ею как акт искренней заботы в экстремальных условиях.

Сразу после публикации благодарности развернулось обсуждение: многие пользователи соцсетей указали на формальное нарушение регламента, согласно которому общественный транспорт обязан совершать посадку и высадку исключительно на оборудованных остановках. Однако случай приобрел официальный оборот после комментария пресс-службы административно-пассажирской инспекции.

Как пояснили в ведомстве, при определенных обстоятельствах действия водителя могут быть оправданы.

«Если на улице сильный мороз, то действия водителя будут вполне оправданы при условии соблюдения ПДД и обеспечения безопасности других пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Ключевыми факторами являются экстремальные погодные условия, такие как сильный мороз, а также безусловное соблюдение правил дорожного движения и обеспечение безопасности уже находящихся в салоне пассажиров. Таким образом, человеческий фактор и здравый смысл получили формальное признание.

