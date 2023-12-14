По всей Украине объявили воздушную тревогу

Четвертый раз за четверг, 14 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на онлайн-данные.

Известно, что сигнал тревоги на Украине звучит уже в четвертый раз. Сначала сирены завыли в Днепропетровской области, а потом за несколько десятков минут распространился сигнал по всей стране.

На данный момент о каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается. Позже появилась информация, что в Днепропетровске прогремели взрывы.