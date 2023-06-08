По всей Украине объявляли воздушную тревогу, люди сообщили о взрывах

По данным журналистов, в первый раз тревога прозвучала в 19:49 по московскому времени в нескольких регионах, среди который Черкасская, Одесская, Хмельницкая области и другие. Уже через несколько минут тревога была объявлена во всей стране.

Также местные СМИ пишут, что в Черкасской области, если быть точнее – в городе Умань – были слышны взрывы. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или разрушения.

Напомним, ранее мы рассказали о гибели мирных граждан в Горловке в результате украинского обстрела. Подробнее в материале.