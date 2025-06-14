«Победа» отменила все рейсы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Авиакомпания «Победа», работающая в России, сообщила об отмене своих рейсов в Объединённые Арабские Эмираты с 18 по 23 июня. Причиной такого решения стало закрытие воздушного пространства Ирана. В сообщении перевозчика поясняется, что с 14 по 17 июня включительно рейсы будут выполняться в обход Ирана с дозаправкой в аэропорту Самары.

Авиационные власти Исламской Республики Иран ранее приняли решение о продлении закрытия воздушного пространства страны до 1:30 по московскому времени 15 июня.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов рейсы в/из ОАЭ с 18 по 23 июня отменены. <…> Рейсы в/из ОАЭ с вылетом в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться с облетом закрытого воздушного пространства с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Самары», — говорится в сообщении «Победы».

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.