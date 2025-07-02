Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс попал в больницу

Экстрасенс Александр Шепс пожаловался медикам на проблемы с легкими и в итоге был госпитализирован. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Шепс, который выиграл очередной сезон «Битвы экстрасенсов», несколько месяцев назад уже лежал в больнице. Тогда ему ставили предварительный диагноз «пневмония». Теперь он снова был госпитализирован в пульмонологическое отделение с подобными жалобами.

«Звезду мистического шоу беспокоили температура и сильный кашель», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Ступинской больнице спасли девушку с отеком Квинке после укуса шмеля. У жительницы Подмосковья развилась острая аллергическая реакция. В больницу пострадавшую доставили в критическом состоянии. У пациентки наблюдалась одышка, а отек в месте укуса стремительно увеличивался. Врачи незамедлительно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение. В результате пациентка была спасена.