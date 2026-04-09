Победитель «Лидеров АПК» из Подмосковья начал использовать ИИ для разведения крупного рогатого скота

Фермер руководит СПАК «Кузьминский». Он разработал ИТ-решения на основе ИИ, которые позволяют аграриям эффективнее разводить крупный рогатый скот. Он уже внедрил программу управления стадом и начал тестировать пилотную версию умных ошейников. Помимо этого, готовится к запуску инновационный робот добровольного доения. С его помощью будет значительно увеличены объемы молока.

«Сейчас мы успешно реализуем на российском рынке программу управления стадом „Арка“, а также готовим к запуску робота добровольного молочного доения и цифровые ошейники для крупного рогатого скота с функциями мониторинга здоровья и геолокации», — рассказал Хахунов.

Программа управления стадом в режиме реального времени следит за животными и позволяет эффективно выстроить производственные процессы. В карточке каждого животного — его полная история. Встроенный ИИ-консультант объясняет отклонения в показателях и предлагает решения. Алгоритмы платформы обучены на данных более 300 тыс. животных.

«В программе есть раздел „Прогноз поголовья“ с динамикой стада на год вперед, автоматический расчет валового надоя, прогноз по количеству отелов, телок и бычков», — рассказал фермер.

Программа уже вышла на рынок, и сегодня ее используют уже 238 сельхозпредприятий по всей стране, а также в Казахстане и Белоруссии. Робот добровольного доения «Поток» и умный ошейник «Пульс» планируется вывести на рынок в середине 2026 года.

Победителями первого сезона конкурса «Лидеры АПК», соорганизатором которого является Министерство сельского хозяйства РФ, стали 54 управленца. Они пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере АПК по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж». Все 245 финалистов смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил умный ошейник для коров на выставке «Золотая осень».