Победитель шоу «Британия ищет таланты» попал в больницу после падения
Победитель шоу «Британии ищет таланты» Ли Ридли упал и получил травму головы
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Победитель популярного британского шоу «Британия ищет таланты» Ли Ридли попал в больницу после несчастного случая. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Артист рассказал, что неудачно упал и в результате получил травму головы, потребовавшую медицинского вмешательства.
Ридли также опубликовал фотографию с медицинской повязкой на голове. В посте он признался, что после случившегося чувствует себя глупо и бесполезно.
Кроме того, отметил он, эта травма имеет серьезные последствия для его рабочего графика. Из-за необходимости восстановления Ридли был вынужден отменить несколько концертов. Артист принес извинения поклонникам, которые уже приобрели билеты на эти отмененные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Британии у молодой девушки случилась клиническая смерть из-за стресса и работы.