Победитель шоу «Британия ищет таланты» попал в больницу после падения

Победитель популярного британского шоу «Британия ищет таланты» Ли Ридли попал в больницу после несчастного случая. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Артист рассказал, что неудачно упал и в результате получил травму головы, потребовавшую медицинского вмешательства.

Ридли также опубликовал фотографию с медицинской повязкой на голове. В посте он признался, что после случившегося чувствует себя глупо и бесполезно.

Кроме того, отметил он, эта травма имеет серьезные последствия для его рабочего графика. Из-за необходимости восстановления Ридли был вынужден отменить несколько концертов. Артист принес извинения поклонникам, которые уже приобрели билеты на эти отмененные мероприятия.

