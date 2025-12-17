У молодой девушки случилась клиническая смерть из-за стресса и работы

В Великобритании произошел случай, который заставил врачей вновь заговорить о коварстве стресса и необходимости обращать внимание на сигналы тела и организма.

Как пишет издание Metro, у 22-летней Кортни Стокс внезапно остановилось сердце. Медики полагают, что катализатором трагедии стал хронический стресс, связанный с работой.

Инцидент произошел в тот момент, когда девушка была на выходном и спокойно разговаривала с родителями в саду. Она внезапно потеряла сознание и упала. Ее сердце не билось в течение семи минут — критического срока, когда каждая секунда была на счету.

Жизнь Кортни спасла оперативная реакция отца. Мужчина начал проводить сердечно-легочную реанимацию, делая искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Эти действия поддерживали кровообращение и снабжение мозга кислородом до прибытия бригады скорой помощи.

В больнице, куда девушку доставили в тяжелом состоянии, врачи поставили диагноз — митральная кольцевая дисфункция. Это состояние связано с нарушением работы одного из клапанов сердца.

Как выяснилось, за несколько дней до страшного приступа организм Кортни подавал тревожные сигналы. Девушка ощущала учащенное сердцебиение и приступы головокружения, однако списала их на обычную тревожность и переутомление.

Специалисты считают, что заболевание сердца могло бы долго не проявляться, но постоянный стресс на работе резко ускорил развитие патологического процесса.

