Победителей конкурса грантов «Агростартап» определили в Подмосковье
В Московской области определились победители конкурса грантов «Агростартап», они получили единоразовую субсидию в размере до семи миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Из поданных 47 заявок к конкурсу было допущено 29, из которых было определено 11 лучших бизнес-проектов. Заявки были поданы претендентами из 11 муниципальных образований. Всего в этом году для конкурса грантов «Агростартап» предусмотрено 53,1 миллиона рублей», — отметил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.
В министерстве уточнили, что победителями стали представители Коломны, Егорьевска, а также городских округов Шаховская и Волоколамск. Предоставленную поддержку они смогут использовать для проектов по развитию пчеловодства, выращиванию овощей открытого грунта, клубники и голубики, разведению крупного рогатого скота и не только.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.