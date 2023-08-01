Победителей конкурса грантов «Агростартап» определили в Подмосковье

«Из поданных 47 заявок к конкурсу было допущено 29, из которых было определено 11 лучших бизнес-проектов. Заявки были поданы претендентами из 11 муниципальных образований. Всего в этом году для конкурса грантов «Агростартап» предусмотрено 53,1 миллиона рублей», — отметил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.