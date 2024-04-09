Победители конкурса грантов в сфере науки и инноваций определились в Подмосковье

«Грант создавался как эффективная мера поддержки подмосковных компаний, позволяющая воплотить в жизнь идеи талантливых ученых и разработчиков. Такие гранты вручают с 2014 года, за это время их обладателями стали более сотни проектов. Общая сумма грантов составила 585 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.