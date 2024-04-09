Победители конкурса грантов в сфере науки и инноваций определились в Подмосковье
Фото: [«Икс Ред Групп»]
В Подмосковье определили победителей конкурса грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций, пять грантов Правительства Московской области на общую сумму 50 миллионов рублей получили предприятия из Жуковского округа, Дубны, Красногорска, Химок и Лосино-Петровского округа. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Грант создавался как эффективная мера поддержки подмосковных компаний, позволяющая воплотить в жизнь идеи талантливых ученых и разработчиков. Такие гранты вручают с 2014 года, за это время их обладателями стали более сотни проектов. Общая сумма грантов составила 585 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, например, грант получили компания «Икс Ред Групп», работающая в ОЭЗ «Дубна», которая создала комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, «Щелковский биокомбинат» из Лосино-Петровского округа — разработал технологию изготовления новых иммуноэкспрессных наборов для выявления специфических антител к возбудителям заболеваний сельскохозяйственных животных. Победителями конкурса также стали ООО «ИНДУСТРИЯ ДАННЫХ» из Красногорска, «Научно-производственно-коммерческая фирма «МаВР» из Жуковского, АО «КардиоСистемФарма» из Химок.
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