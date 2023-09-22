Победителям детского творческого конкурса Системы-112 Подмосковья вручили награды

Лучшими стали конкурсанты из Зарайска, Истры, Раменского, Балашихи, Сергиева Посада, Коломны, Жуковского, Подольска, Орехово-Зуево, Серпухова и Домодедово, сообщила пресс-служба Системы-112 Московской области.

Члены жюри признались, что определить лидеров было крайне сложно, поэтому в ряде номинаций было сразу несколько победителей, разделивших призовые места.

Во время церемонии награждения на сцене с концертом выступили профессиональные творческие коллективы. Также состоялось красочное лазерное шоу.

Напомним, детский творческий конкурс подмосковной Системы-112 состоялся при поддержке губернатора и правительства региона. В нем участвовали дети от пяти до восемнадцати лет и даже целые семьи со всех округов Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.