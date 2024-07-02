Победителям флешмоба «Слог Победы» вручили награды
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Участники Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской области Ирине Фаевской вручили награды победителям флешмоба #СлогПобеды 2024.
Совет организует мероприятие каждый год в честь Дня Победы. В его рамках участники создают видеоролики, в которых зачитывают любимые стихотворения поэтов военного времени.
«Задача участников не только создать красивое видео, но и передать смысл и эмоции стихов о войне. Ребята с удовольствием принимают участие в нашем флешмобе», - отметила Фаевская.
В рамках церемонии награждения также прошла правовая викторина. Ее участники смогли узнать много новой информации о правах молодежи и об институте омбудсмена.