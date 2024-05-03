Победительница шоу «Большие девочки» Лилит Хачатрян рассказала о похудении на 40 кг

Проект «Большие девочки» вдохновил немало девушек на преображение фигуры, а некоторые всерьез задумались о своем здоровье. Однако проще представить идеальное тело, чем действительно достичь результатов. Лилит Хачатрян знает это не понаслышке: ей удалось похудеть на 40 килограммов, что стоило немалых усилий. В беседе с gazetametro.ru девушка дала ряд советов всем женщинам, кто задумался над похудением.

Три месяца Лилит Хачатрян наравне с 12 девушками проходила ряд физических и психологических испытаний, чтобы прийти в лучшую форму. Участница приехала на проект в 23 года с весом 120 кг при росте 153 см. За шоу ей удалось сбросить вес до 80 килограммов. Сделать это помогло правильное питание, вера в себя и мощная работа с мыслями.

«Понадобилось пару недель, чтобы вкусовые рецепторы привыкли к обычной еде и она начала казаться вкусной. Но теперь я точно знаю, что можно вкусно есть без "сладостей и гадостей", что всегда можно заменить фастфуд ПП-шаурмой и ПП-бургерами. Да, там вместо булок лист салата, но правильный соус и правильная котлета дают вкус, который очень радует», - отметила Хачатрян.

Наставники в целом с этим согласны: вкусная, но правильная еда в сочетании с любимыми тренировками обязательно дадут результат. Лилит нашла свою физическую нагрузку в танцах, но для кого-то это может быть бег или плавание. Здесь ограничений нет.

Лилит Хачатрян признается, что ей тяжело не взвешиваться каждый день, а также совсем не думать о вредной пище. Однако она научилась переключать внимание с этих пристрастий, например, заменяя их на прогулки. Как заключила победительница шоу о похудении, она хотела бы сбросить вес до 60-65 кг, но если ей будет комфортно, то она остановится и раньше. Жизнь Лилит, по ее словам, уже изменилась в лучшую сторону.

Ранее нарколог Мамедов рассказал, что алкоголь вызывает синдром, убивающий память.