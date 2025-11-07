Побег из «плена» в Красноярске завершился падением с четвертого этажа

В Красноярске произошел чрезвычайный случай, который мог привести к трагедии. Мужчина, пытавшийся спуститься из окна четвертого этажа с помощью связанных простыней, не удержался и сорвался вниз.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash, инцидент носит криминальный оттенок. По предварительным данным, бригадир в качестве «дисциплинарной меры» запер своих рабочих в съемной квартире.

Двое из них, отчаявшись выйти, пошли на отчаянный шаг и попытались сбежать через окно, соорудив импровизированную веревку из постельного белья. Однако один из смельчаков не дошел до земли, сорвавшись и рухнув на металлический козырек подъезда.

Пострадавшего с травмами забрала бригада скорой медицинской помощи. На место происшествия также выехали сотрудники полиции, которые проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

