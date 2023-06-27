«Побег из Шоушенка» и «Граф Монте-Кристо»: осужденный за убийство сбежал из тюрьмы
Россияне предположили, что заключенному в Красноярском крае помогли совершить побег
Фото: [Сергей Петров/NEWS.ru/TACC]
Судимый за убийство мужчина совершил побег из спецприемника в Красноярском крае, сообщает SHOT.
По данным журналистов, 34-летнего гражданина задержали на десять суток за нарушение правил нахождения под административным надзором. Он должен был отмечаться после того, как отсидел в колонии за убийство.
Мужчину посадили в спецприемник, однако он решил, что возвращаться за решетку не хочет, и во время прогулки сделал подкоп под трехметровым забором и сбежал. В скором времени гражданина поймали. Теперь его могут посадить на четыре года за побег. Проводится служебная проверка.
«Настоящий «Побег из Шоушенка»; «Почти «Граф Монте-Кристо»; «Какая-то странная история: надзиратели не обнаружили его пропажу, да и чем он так быстро подкоп сделал? Руками что ли? Это либо полное разгильдяйство сотрудников приемника, либо ему помогли», — рассуждают комментаторы.
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