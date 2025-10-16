По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, высказанным в интервью журналисту Пирсу Моргану, никакое оружие не сможет изменить ход боевых действий в пользу Украины.

Он также подчеркнул, что специальная военная операция имеет чётко определённые и ясные цели, которые последовательно достигаются. Ни Европа, ни США не смогут повлиять на это, констатировал Миршаймер.

«Всё понятно: русские побеждают на поле боя. <...> Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом», — сказал эксперт.

Миршаймер подчеркнул, что разговоры о возможном предоставлении Украине ракет Tomahawk являются лишь домыслами. Он также отметил, что президент США должен осознавать, что такая поставка не окажет существенного влияния на ситуацию.

«Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это всё должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало», — заявил профессор.

Ранее австрийский офицер Райснер рассказал, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk.