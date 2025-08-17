«Побеждать не числом, а умением»: в Химках рассказали про победу Суворова при Нови

Работники театра «Наш дом» и приглашенные спикеры превратили летний вечер в городском округе Химки в настоящий исторический лекторий, сообщила администрация округа. Мероприятие посвятили победе полководца Александра Суворова при Нови.

По информации администрации, мероприятие прошло в сквере «Юбилейный». Сражение при Нови в 1799 году — это одна из самых блистательных побед Александра Суворова. Гостям встречи рассказали о значимости данного сражения. Муниципальный депутат Ирина Спирина обратилась с приветственной речью к собравшимся.

«Такие культурные встречи, где о важнейших датах нашего прошлого рассказывают через живое слово, через эмоции, особенно ценны. Они делают историю близкой, понятной и увлекательной для людей всех возрастов», – поделилась Ирина Спирина.

Мероприятие позволило его участникам максимально погрузиться в события того времени. Гости узнали важные детали битвы: гибель молодого французского командующего Жубера, четко спланированный план Суворова и нанесение решающего удара. Каждый факт несет за собой много интересных моментов. Так, Жубер погиб в самом начале боя, а Суворов при составлении плана проявил хитрость и мудрость. 15 часов сражения не прошли зря — французская армия была разгромлена.

«Гений Суворов, который учил побеждать не числом, а умением, мужество наших воинов, которые сегодня защищают интересы России в ходе специальной военной операции, – это звенья одной цепи. Когда культура и искусство обращаются к таким славным страницам истории, они не только просвещают, но и укрепляют дух нации, показывают, на каких великих примерах воспитываются настоящие патриоты», – отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

