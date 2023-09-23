«Поблагодарите природу»: ясновидящая рассказала, как привлечь удачу в день осеннего равноденствия

Красивая магическая дата ждет нас в конце сентября. 23.09.2023 наступит осеннее равноденствие. Дата неспроста считается магической. Именно в этот день принято подводить итоги года и благодарить природу за ее дары.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева посоветовала день осеннего равноденствия провести на природе. По ее словам, это может принести удачу.

«Обязательно поблагодарите природу, землю. Угостите не только гостей, но земелюшку. Положите что-то под деревья, оставьте еды животным. Будет очень хорошо испечь пироги с капустой и брусникой», — рассказала Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этот день, добавила она, нельзя ссориться и одалживать деньги. Нужно обязательно контролировать свои эмоции.

«Стоит сосредоточиться на позитивном. Относиться с благодарностью и к хорошему, и к плохому, потому что все нас чему-то учит. Это кармические задачи, которые мы должны проработать», — подчеркнула собеседница издания.

Кленовые листья в этот день помогут исполнить желания, добавила Алиева.

«Напишите на них свое желание и спрячьте на год. Можно также написать разные, разложить их, и какой лист вытянете, такое желание у вас и исполнится», — пояснила Инесса Алиева.

Если человек желает избавиться от болезни, то нужно сжечь одну из своих вещей. Но к костру нужно обязательно принести подношение. Это может быть молоко, светлое печенье, кусочек сахара. А девушки в этот день могут загадать себе жениха, уверена экстрасенс.

«Для этого нужно надеть длинную юбку и что-то красного цвета, написать на листке бумаги свое желание о замужестве и пойти к рябине. Листочек с желанием закопать под деревом. С рябины сломать веточку и отломить гроздь ягод, отнести их к себе домой, положить под подушку и лечь спать», — поделилась ритуалом ясновидящая.

Утром веточку необходимо вытащить из-под подушки и затем засушить. Ягоды нужно оставить как украшение.

Ранее Алиева рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.