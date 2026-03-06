Побочный эффект войны: спрос на Египет и Мальдивы рухнул на 15%

Военный конфликт на Ближнем Востоке и вызванные им ограничения на полеты ударили не только по турам в зону конфликта, но и по направлениям, которые казались безопасными. Как сообщили Profi.Travel в группе компаний «Слетать.ру», спрос на поездки в Египет, на Мальдивы, в Таиланд и другие азиатские страны снизился в среднем на 15 процентов.

В туристической отрасли рассчитывали, что туристы, отменившие туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар и Бахрейн (бронирования туда сейчас фактически остановлены), переориентируются на более доступный Египет или пляжные курорты Азии. Однако этого не произошло. Более того, объемы продаж туров в эти страны упали.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина объяснила, что туристов настораживает неопределенная геополитическая ситуация, а также сократившееся количество доступных вариантов перевозки. Особенно это касается Египта, поскольку популярные курорты Синайского полуострова, такие как Шарм-эль-Шейх, находятся в непосредственной близости от зоны напряженности, что вызывает у путешественников обоснованную тревогу.

Таиланд, хотя и не затронут боевыми действиями напрямую, также страдает от кризиса. Причина в том, что значительная часть перелетов в эту страну проходит через транзитные узлы Ближнего Востока — Катар, ОАЭ и Бахрейн. В условиях временных ограничений на авиасообщение эти маршруты стали менее доступны, что напрямую сказывается на логистике и отпугивает туристов.

По словам представителя туроператора, снижение спроса заметно на всех направлениях, транспортная доступность которых зависит от пересадок в ближневосточных аэропортах. Мальдивы — яркий пример такой зависимости. Пока нет ясности, как быстро стабилизируется ситуация, многие путешественники предпочитают временно воздерживаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что застрявшие в ОАЭ россияне смогли сесть в самолет в порядке живой очереди.