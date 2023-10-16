Побойтесь лешего: что категорически нельзя делать 17 октября

Православные христиане 17 октября вспоминают мученика Иерофея, жившего в Афинах в первом веке нашей эры и принявшего мученическую смерть от рук язычников. В народе этот день называют Ерофеевым. Это время, когда осень встречается с зимой — именно так думали наши предки и ждали холодов.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день.

«На Ерофея не принято ходить в лес. Считается, что 17 октября лютует леший: дороги путает, ледяной ветер напускает. Особенно опасно задержаться в лесу до ночи, потому что, согласно поверьям, леший устраивает шабаш, прощаясь с летом. Если пришлось все же идти в лес, то обязательно перекреститесь и прочитайте молитву», — порекомендовала ясновидящая.

В этот день также не проводят свадьбы — брак будет неудачным, продолжила Мишина. Нельзя 17 октября и разговаривать с незнакомцами, приглашать их в дом — бойтесь сглаза. Кроме того, в Ерофеев день запрещено злить домового —шуметь, ругаться и делать перестановку в доме.

«17 октября стоит провести спокойно. Сходите в храм, а вечером соберитесь всей семьей за столом. Пусть за окном бушует непогода — главное, чтобы погода в доме была всегда солнечной и ясной», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака.