Почему есть конфеты с могил нельзя, если греха в этом нет

Иеромонах Феодорит Сеньчуков пояснил, что употребление сладостей, оставленных на кладбище, не считается грехом в православной традиции. Однако он призвал не брать эти конфеты, поскольку они принадлежат не тому, кто их забирает, сообщает интернет-издание «Абзац».

По словам священнослужителя, сама практика оставлять сладости на могилах имеет языческое происхождение и не связана с христианскими обычаями. Он отметил, что поминальные трапезы, которые некоторые устраивают на кладбище, не запрещены, но такие действия не относятся к церковным традициям.

Иеромонах добавил, что даже если человек возьмет сладости с могилы, последствий не будет, однако правильным считается правило: если вещь предназначена не тебе, брать ее не следует.

