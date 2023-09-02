«Почему не Чайковский»: политолог объяснил выбор названия для ЧВК «Вагнер»

Первые лица ЧВК «Вагнер» погибли одновременно, и теперь судьба компании висит на волоске. Главных вдохновителей нет, да и в самом названии детища Уткина и Пригожина вдруг обнаружился националистический след.

Политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак предлагает задуматься, откуда вообще взялось название «Вагнер». Первое, что приходит в голову, — это позывной главы компании Дмитрия Уткина. Но не все так просто, убежден Михаил.

«Известный композитор писал не только ноты, но еще и буквы. И некоторые его литературные произведения признаны судом РФ экстремистскими и внесены в соответствующий реестр. Например, эссе «Еврейство в музыке». Кроме того, Вагнер писал, что высшие расы страдают от потери своей чистоты и вынуждены смешиваться с низшими», — отмечает Синельников-Оришак.

Вагнер был наследником идей графа Гобино, автора арийской расовой теории, который считал, что славяне — это «стоячее болото». Вот почему брендирование фамилии именно этого композитора вызывает массу вопросов, продолжает политолог.

«Почему не Чайковский, раз уж возникла традиция называть ЧВКистов музыкантами и оркестрантами? Вагнер понравился людям с определенным складом. И я не помню, чтобы Пригожин и его ребята не вылезали из консерватории», — задает Михаил риторический вопрос корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако старший преподаватель кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков считает, что не все так страшно.

«ЧВК «Вагнер» действовала в интересах разных стран и защищала, например, армию Башара Асада. Если бы это была неонацистская группировка, то она бы уже переросла в международную преступную группу и занималась терактами или нападениями. Но ничего такого мы не видели», — возражает Косоруков.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, что случится вскоре после гибели Пригожина.