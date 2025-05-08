«Почему не должны лететь? Вот самолет стоит!»: у застрявших в Шереметьево пассажиров уже сдают нервы

Пассажиры, чьи рейсы в очередной раз задерживаются в аэропорту Шереметьево, теряют самообладание. Они выражают своё недовольство, повышая голос и используя нецензурную лексику в адрес сотрудников аэропорта. О происходящем в столичной аэрогавани передает Телеграм-канал SHOT.

В аэропорту Шереметьево пассажиры, ожидающие рейсы в Стамбул (SU2798) и Анталью (SU2696), рассказали, что им приходится ждать вылета уже более 36 часов.

Расписание постоянно меняется — одной из пассажирок время вылета переносили аж семь раз. При этом рейсы не отменяются, из-за чего многие люди не могут ни уехать ни сдать купленные билеты.

«Почему не должны лететь?! Вот самолет стоит!», — кричат пассажиры, рискуя вот-вот ринуться на летное поле.

По информации от SHOT, рейс XC8322, который должен был отправиться из Москвы в Анталью, должен был вылететь из Шереметьево вчера в 04:40. Однако представители турецкой авиакомпании Corendon Airlines и аэропорта не располагают информацией о причинах задержки, сообщили пассажиры.

В аэропорту Шереметьево также ожидают отправления еще несколько десятков пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вечером работают системы противовоздушной обороны (ПВО). По последним данным, на подлете к российской столице было сбито 14 вражеских БПЛА.