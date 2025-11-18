Почему организм «просыпается» сам по себе после минимальной дозы спиртного

Врач клиники Кливленда Нэнси Фолдвари-Шефер сообщила, что даже небольшое количество алкоголя вызывает фрагментарный сон. Она отметила, что мозг неоднократно просыпается на короткие промежутки, из-за чего нарушается структура ночного восстановления. Ее слова приводит издание Infobae, пишет Лента.ру.

По словам специалистки, подобные нарушения чаще проявляются во второй половине ночи. Она подчеркнула, что объем выпитого не влияет на механизм воздействия: независимо от дозы спиртные напитки вызывают одинаковый эффект и ухудшают качество сна.

Фолдвари-Шефер добавила, что при таких условиях организм не успевает полноценно восстановиться до утра.

