Почему Рождество у православных и католиков в разные дни: ответ священника

Различие в датах празднования Рождества Христова между православными и католиками объясняется использованием разных календарных систем. Об этом пояснил интернет-изданию « Абзац » протоиерей Виталий Рыбаков.

Священнослужитель пояснил, что Православная церковь продолжает придерживаться юлианского календаря («старого стиля»), который, по ее убеждению, точнее соответствует хронологии евангельских событий. Католический же мир перешел на реформированный григорианский календарь («новый стиль») еще в XVI веке, что и привело к расхождению в датах.

Отец Виталий подчеркнул, что переход на григорианский календарь для РПЦ неприемлем, так как это противоречило бы собственному церковному уставу и древним канонам. Соблюдение юлианского календаря позволяет, в частности, выполнять важное правило, исключающее совпадение православной Пасхи с иудейским праздником Песах. По его словам, западная церковь, приняв новый календарь, отошла от этих установлений.

